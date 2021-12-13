Фото: проект "Теплый берег"

В Покачах открыли новое место для семейного отдыха. «Теплый берег» уже готов принять первых посетителей, об этом возвестили звуки «Великого бубна», главного арт-объекта парка. Церемония открытия получилась с огоньком: зажгли мангалы в чумах-барбекю и файер-шоу из Сургута.

Новая зона отдыха – это уютные посиделки всей семьей с чаем из термоса, вечерние прогулки с любимыми. Проект благоустройства разработали с учетом интересов всех покачевцев. Жители города заполняли онлайн-анкеты, участвовали в опросах по телефону и на улице, собирались на встречи. На площади почти 25 тысяч квадратных метров удалось собрать все, о чем просили горожане: миникафе и общественный центр для встреч, веревочный парк, кресла для рыбалки, площадку для выгула собак, игровую зону для детей, стилизованную под археологические раскопки и многое другое. Название, кстати, тоже предложили жители города.

Кроме того, проект «Теплый берег» победил в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получил грант в размере 50 млн рублей, чтобы воплотить задуманное. Общая стоимость реализации проекта – почти 77 млн рублей, а создать это место удалось за семь месяцев.

Весной там можно будет кататься по специальным велосипедным дорожкам. При этом в парке создана «доступная среда», учтены все возможности для времяпрепровождения людей с особыми потребностями. А многоуровневое освещение, декоративные светильники, выполненные в виде хантыйских орнаментов придают этому место особую атмосферу.