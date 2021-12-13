Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 5:03

В автошколах Югры ГИБДД проводит профилактические беседы с начинающими водителями

Им напоминают о важности соблюдения ПДД
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В автошколах Югры проходят беседы с кандидатами в водители. Сотрудники Госавтоинспекции Нягани, Нефтеюганска, Радужного, Сургута, Нижневартовска, Сургутского, Кондинского и Белоярского районов провели серию профилактических мероприятий для кандидатов в водители. Во время встречи они напоминают будущим водителям о соблюдении правил дорожного движения, а также говорят об основных ошибках, которые чаще всего допускают начинающие водители.

Автолюбителям рассказали о последствиях грубых нарушений ПДД, а также об ответственности за нетрезвое вождение автомобилем. В конце встречи полицейские пожелали будущим водителям удачи на дорогах, строго соблюдать ПДД и уважать других участников дорожного движения, а также вручили им наглядные тематические памятки.