В автошколах Югры ГИБДД проводит профилактические беседы с начинающими водителями

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В автошколах Югры проходят беседы с кандидатами в водители. Сотрудники Госавтоинспекции Нягани, Нефтеюганска, Радужного, Сургута, Нижневартовска, Сургутского, Кондинского и Белоярского районов провели серию профилактических мероприятий для кандидатов в водители. Во время встречи они напоминают будущим водителям о соблюдении правил дорожного движения, а также говорят об основных ошибках, которые чаще всего допускают начинающие водители.

Автолюбителям рассказали о последствиях грубых нарушений ПДД, а также об ответственности за нетрезвое вождение автомобилем. В конце встречи полицейские пожелали будущим водителям удачи на дорогах, строго соблюдать ПДД и уважать других участников дорожного движения, а также вручили им наглядные тематические памятки.