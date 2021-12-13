Погода в Югре на 13 декабря 2021 года: температура воздуха до -32 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В понедельник, 13 декабря, в Югре ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, изморозь, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18 °С, при прояснениях -20, -25 °С, по крайнему востоку -27, -32 °С, днем -11, -16 °С, местами -17, -22 °С, по крайнему востоку -24, -29 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -15, -17 °С, днем -13, -15 °С.

Погода в Югре на 13 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду - но не только в колодцах, но также в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метелей зиму. Если же слышалось гудение и стоны, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года. Также обращали внимание на другие приметы. Например, считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней.