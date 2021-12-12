Коронавирус в Югре, последние новости на 12 декабря 2021 года: умерли 11 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в Югре от коронавируса умерли еще 11 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 834 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом и за день выявлен 201 новый случай. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 46 человек.

За последние сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 1 132 летальных исхода. За сутки выздоровел 31 391 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 10 016 896 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 289 483 летальных исхода, выздоровели 8 741 355 человек.