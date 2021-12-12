Коронавирус в Югре, последние новости на 12 декабря 2021 года: заразились 201 человек Фото: Татьяна Коркина

По информации оперштаба Югры за сутки в регионе подтвержден 201 новый случай COVID-19. Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано 92 319 случая заражения коронавирусом.

Новые случаи COVID-19 за день выявлены в 22 муниципалитетах, а именно: Белоярском районе - 1; Березовском районе - 6; Когалыме - 6; Кондинском районе - 4; Лангепасе - 5; Мегионе - 10; Нефтеюганске - 16; Нефтеюганском районе - 5; Нижневартовске - 46; Нижневартовском районе - 1; Нягани - 10; Октябрьском районе - 4; Покачах - 2; Пыть-Яхе - 3; Радужном - 3; Советском районе - 5; Сургуте - 30; Сургутском районе - 6; Урае - 13; Ханты-Мансийске - 18; Ханты-Мансийском районе - 2; Югорске - 5.

На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 41 человека диагностирована пневмония, у 3 человек болезнь протекала бессимптомно. От ковида за сутки умерли 11 человек. Всего же за весь период пандемии от COVID-19 вылечились 85 123 югорчанина.