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Здоровье12 декабря 2021 10:52

Нижневартовские медики приняли участие в онлаи н-брифинге «Вакцинация. Защита. Жизнь»

Встречу посветили поддержке медработников и привлечение внимания населения к вакцинации
Виктория Терина
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Нижневартовские медики приняли участие в онлайн-брифинге «Вакцинация. Защита. Жизнь» Фото: "Официальный Нижневартовск"

Нижневартовские медики приняли участие в онлайн-брифинге «Вакцинация. Защита. Жизнь» Фото: "Официальный Нижневартовск"

Представители детской поликлиники Нижневартовска приняли участие в очередном, уже ставшим традиционным онлаи н-брифинге на тему: «Вакцинация. Защита. Жизнь», инициаторами которого выступили медицинские психологи, врачи-анестезиологи-реаниматологи и психотерапевты Нижневартовской психоневрологической больницы.

Встречу посветили поддержке медработников и привлечение внимания населения к вакцинации против коронавируса. Во время брифинга обсудили темы о влиянии вирусов на психологию населения, развеяли мифы, связанные с необоснованной боязнью вакцинопрофилактики, правилах и важности ношения масок, а ещё поделились личным опытом работы в «красной зоне», в которой врачи каждый день, не жалея сил и здоровья, ведут борьбу за жизнь пациентов.

Напомним, мы сообщали о том, что в регионе идет спад заболеваемости и количества госпитализаций пациентов с коронавирусом.