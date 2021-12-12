Больше 300 тысяч рублей лишился нефтеюганец, вкладывая деньги в инвестиции Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганскую полицию с заявлением о мошенничестве обратился 58-летний мужчина. Он зарегистрировался на одном из сайтов, с помощью которого хотел инвестировать деньги и увеличить собственный капитал. Через некоторое время с ним связался «менеджер», который подтвердил правильность заполнения анкеты и предложил приступить к инвестированию немедленно.

Югорчанин согласился, и в этот же день перечислил на «свой личный счет» 330 тысяч рублей. После того, как средства были направлены, «менеджер» перестал выходить на связь.

Следственный отдел ОМВД Росси по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте телефонный мошенник выманил у семейной пары более 2 миллионов рублей.