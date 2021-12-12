В Югре наградили победителей конкурса "Расту в Югре" Фото: работа одной из победительниц конкурса Анастасии Гориной

Стали известны победители конкурса "Расту в Югре". Жюри отобрали лучшие работы среди рисунков финалистов конкурса, посвященного Году знаний и Дню образования ХМАО. Губернатор Югры Наталья Комарова наградила победителей дипломами и ценными призами. А после награждения для детей и их родителей устроили экскурсию по Ханты-Мансийску.

- Наш край – это земля сильных, открытых, надежных людей с добрым сердцем и большим талантом. Полагаю, именно это и вдохновило участников конкурсов детских рисунков «Расту в Югре». Он стал самым масштабным в истории его проведения. В нем приняли участие 6 545 югорчан. Мы решили бережно сохранять эти работы, все их можно увидеть на онлайн-выставке, – сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске стартовал конкурс «Лучший предприниматель года 2021». Голосование закончится сегодня, 12 декабря.