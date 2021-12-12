В заброшенных зданиях Югры могут создать современные арт-резиденции Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

В Югре могут появится арт-резиденции в заброшенных зданиях. Такой проект, созданный югорчанами участвует в финале лаборатории по созданию креативных пространств Rurban Creative Lab. Чтобы победить, ребятам нужны голоса, их можно оставить на сайте, выбрав Ханты-Мансийский автономный округ.

Проект направлен на создание четырех креативных кластеров на месте заброшенных зданий в Сургуте, Ханты-Мансийске и Белоярском районе. Например, в Сургуте планируется переделка двух строений в современные арт-резиденции.

Голосование продлится до 13 декабря, победителей будет четыре. Эти регионы-победители голосования получат право принять выездную сессию с участием федеральных и региональных экспертов Агентства стратегических инициатив, что поможет воплотить идеи в жизнь.