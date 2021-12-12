В Ханты-Мансийске зальют бесплатный открытый каток Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске уже второй год подряд в парке им. Б. Лосева заливают бесплатный открытый каток. Хантымансийцы сами стали инициаторами его появления, они часто писали в соцсетях, что «Новогодней столице» необходимо еще одно место для зимнего досуга. Администрация Ханты-Мансийска поддержала идею и для удобства посетителей катка установили скамейки.

Кроме того, в этом году отдыхающие смогут согреться горячими напитками, недалеко находится пункт продажи кофе, а ещё рядом с ледовой площадкой расположен общественный туалет.

Процесс подготовки катка к открытию проходит в несколько этапов: сначала утрамбуют снежную подушку, по периметру сделают обвалку, потом каток зальют водой, а после займутся выравниванием ледовой поверхности. Работы выполняет спецтехника.