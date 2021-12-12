Погода в Югре на 12 декабря 2021 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В воскресенье, 11 декабря, в Югре будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами изморозь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18 °С, в восточных районах до -24 °С, днем -8, -13 °С, в восточных районах до -23 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью -13, -15 °С, днем -10, -12 °С.

Погода в Югре на 12 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси Зимоуказателем Парамона прозвали за то, что по его дню можно было предсказать погоду на весь декабрь. «Утро красное - быть декабрю ясным», - подмечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветры