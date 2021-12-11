Жительница югорского села не нашла в сейфе оружие покойного мужа. Фото - МОМВД России «Нижневартовский».

В дежурную часть отдела полиции № 3 Нижневартовского района поступило заявление от 36-летней жительницы поселка Аган о том, что она не обнаружила в сейфе по месту жительства оружия покойного мужа. Оказалось, что за несколько дней до своей смерти мужчина продал два охотничьих ружья и карабин своему соседу – 31-летнему местному жителю.

Как пояснил подозреваемый, ранее он не являлся владельцем какого-либо оружия и соответствующего разрешения не имеет. Оружие он приобрел для использования в охоте за 20 тысяч рублей и спрятал в лесном массиве. В ходе проведённых мероприятий оружие изъято сотрудниками полиции.

– Экспертное исследование показало, что карабин и два охотничьих ружья относятся к огнестрельному оружию, изготовлены заводским способом и пригодны для производства выстрелов, – сообщили в МОМВД России «Нижневартовский».

Отделом дознания в отношении 31-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Избрана мера принуждения «обязательство о явке».