В Угуте сдали многоквартирный дом. Фото - admsr.ru.

В Угуте сдали многоквартирный дом. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

– Очень надеемся, что застройщик продаст квартиры именно муниципалитету. По Угуту есть острая потребность с переселением жителей аварийных домов Малоюганского. Ну и по самому Угуту 10 аварийных домов. Всего 20 – с Малоюганским. Поэтому нам эти квартиры очень нужны, – сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

По его словам, если аукцион состоится, то заселение пройдет в первом квартале следующего года. Региональной службой по тарифам утвержден норматив менее 60 тысяч рублей на четвертый квартал.

Строительство многоквартирных домов в Угуте является приоритетной задачей, которую ставят перед собой чиновники. Глава Сургутского района обсудил перспективные планы с главой поселения по дальнейшему строительству жилья для переселения.