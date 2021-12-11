Радужнинцам предложили присоединиться к акции «В Радужном носят маски». Фото - "Официальный Радужный" в ВК.

Радужнинцам предложили присоединиться к акции «В Радужном носят маски». Это сделала глава города Наталья Гулина.

– Борьба с коронавирусной инфекцией научила людей по всему миру носить защитные маски, мы с вами не исключение. Пандемия заставила нас на многое взглянуть по другому, больше заботиться о своем здоровье и здоровье близких, ценить какие то мелкие радости, которые прежде мы с вами не замечали, быстрее осваивать цифровые возможности, – сказала она.

В ближайшее время администрацией города будет разработан баннер «В РАДУЖНОМ НОСЯТ МАСКИ». Для этого используют фотографии местных жителей в масках.

Желающие принять участие должны отправить в директ главы города фотографии в медицинских масках до 12 декабря. Первые сорок радужнинцев получат в подарок брелок со своим QR-кодом.