В Нягани оштрафовали мужчину, который украл у знакомого более 150 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Нягани суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба.

– Подсудимый получил во временное пользование сотовый телефон своего знакомого. Злоумышленник с целью извлечения материальной выгоды через приложение со счета потерпевшего перевел на банковский счет, открытый на его знакомого, 158 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Югры.

Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Суд, учитывая что виновный ущерб возместил, а также другие смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.