С 15 декабря в Сургуте свою работу начнет новый Центр материнства и детства Фото: БУ "Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства"

С 15 декабря 2021 года Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства откроет свои двери пациентам. Специалисты консультативно-диагностического отделения, отделения катамнеза, отделения ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория будут принимать своих пациентов по адресу: проспект Пролетарский, 15. Информация об этом появилась в официальном аккаунте медучреждения в соцсетях.

- В связи с большим количеством плановых пациентов, прием врачей репродуктологов и маммологов продлится до 30.12.2021 по-прежнему по улице Губкина. С 1 января 2022 года все службы консультативно-диагностического центра будут работать в новом здании - сообщили в публикации.

Напоним, мы писали ранее, что в Сургуте вводят в эксплуатацию Центр охраны материнства и детства. Строительство стратегически важного объекта велось под личным контролем губернатора Югры Натальи Комаровой.