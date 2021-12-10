Сургут занял первое место по количеству привитых от COVID-19э Фото: Администрация Сургута

Сургут занял первое место по количеству привитых от COVID-19 горожан. Первый компонент вакцины от коронавируса в Сургуте поставили больше 220 тысяч человек. Завершили вакцинацию больше 198 тысяч человек, что составляет 83,7% от плана, установленного Главным государственным врачом по ХМАО-Югре.

А вот лидером по выполнению плана стал Ханты-Мансийский район. Он стал первым субъектом, выполнившим 100% в Югре. Всего в округе вступили вакцинировались 814 тысяч югорчан, а два компонента вакцины поставили 73,4% жителей.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре появится план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса - "омикрон". В регионе идет спад заболеваемости и количества госпитализаций пациентов с коронавирусом.