В Когалыме при пожаре в пятиэтажном доме пострадали два человека

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Когалыме на улице Мира произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Через пять минут после сообщения о пожаре на месте уже были спасатели. Горела квартира на третьем этаже.

В квартире сотрудники МЧС нашли двоих людей, их вывели из задымленного помещения и передали медика. Мужчина получил термические ожоги рук, а женщина с отравлением угарным газом доставлена в реанимацию. Из соседних квартир спасатели эвакуировали еще 5 человек, в том числе двоих детей.

Огонь удалось потушить через 15 минут, пожар начался с кухни, в итоге она поверждена больше всего. Также в пожаре уничтожена часть мебели и электробытовых приборов, стены закопчены.

- Предварительно, причиной могла стать неосторожность при курении - прокомментировал дознаватель отдела надзорной деятельности по городу Когалыму Руслан Хакимов.