В Югре энергетики реконструируют подстанцию «КНС-21» за 58 миллионов рублей

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«Россети Тюмень» приступили к реконструкции подстанции 110 кВ «КНС-21»: на эти цели энергокомпания направит более 58 млн рублей. Реализация нового инвестиционного проекта позволит выдать новые мощности одной из крупнейших нефтегазовых компаний для развития Самотлорского нефтяного месторождения. Ведь для развития производства планируется оборудовать почти 120 новых скважин.

За полвека на Самотлоре пробурили около 20 тысяч скважин и добыли более 2,8 млрд тонн нефти. Подстанция «КНС-21» – ключевой центр питания 7-го по размеру в мире месторождения углеводородов. Во время её реконструкции установят 2 силовых трансформатора большей мощности (по 40 МВА каждый). Для этого энергетики переустановят заземлители, заменят фундаменты, маслосборную систему и маслоприемные чаши. Таким образом, мощность питающего центра увеличится на 60% и составит 80 МВА. Основные работы закончат до конца 2021 года.

Проведение реконструкции подстанции 110 кВ «КНС-21» позволит нефтяникам продолжить активное освоение Самотлорского нефтяного месторождения и даст импульс для индустриального развития ХМАО-Югры.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что два работника энергетической компании вошли в число победителей конкурса на предоставление грантов губернатора Югры. Это электромонтер по эксплуатации распределительных сетей филиала «Энергокомплекс» Шамиль Муслимов и электромонтер службы изоляции и защиты от перенапряжения Руслан Жамалдинов.