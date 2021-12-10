Триллеры и детективы: что еще югорчане смотрели в 2021 году. Фото: KION

Аналитики онлайн-кинотеатра KION оценили трафик среди пользователей Ханты-Мансийского автономного округа на основе статистики спроса жителей региона на фильмы и сериалы за 2021 год и рассказали о предпочтениях югорчан. Среди жанровых направлений югорские киноманы в этом году отдавали предпочтение триллерам, детективам и кассовым блокбастерам. Первое место среди российских сериалов отдали триллеру «Коса» (18+) с Линдой Лапиньш и Александром Горбатовым в главных ролях. Сериал рассказывает о загадочных убийствах молодых девушек на Куршской косе. Второе место в регионе заняла черной комедия «Секреты семейной жизни» (18+). В центре сюжета молодая семья, которая решает проблемы в брак нестандартным способом. Третье место югорчане отдали подростковому триллеру «Подслушано» (16+) Ильи Куликова о расследовании исчезновения школьников.

Среди зарубежных сериалов в 2021 году жители ХМАО отдавали предпочтения сериалу «Дюна» (12+), снятого по серии книг Фрэнка Герберта, драме о женщинах, живущих в тихом городке, где каждый хранит свои тайны, «Отчаянные домохозяйки» (16+), а также медицинской мелодраме «Анатомия страсти» (16+). В топ-5 также вошли английский сериал «Аббатство Даунтон» (16+) и драма с Риз Уизерспун «И повсюду тлеют пожары» (16+). В список самых любимых фильмов 2021 года югорчане включили блокбастер Тимура Бекмамбетова «Девятаев» (16+) с Павлом Прилучным, экранизацию культовой одноименной видеоигры «Мортал Комбат» (16+), фильм, ставший лауреатом фестиваля «Кинотавр» за лучший дебют, «Общага» (18+), а также блокбастер по мотивам комиксов «Веном» (16+) с Томом Харди в главной роли. В 2021 году северяне также активно смотрели и документальные ленты. Самыми популярными фильмами в регионе стала биографическая картина об ученом, создавшем водородную бомбу, «Сахаров. Две жизни» (16+), фильм, раскрывающий секреты затонувшего корабля «Титаник» (12+) и историческая реконструкция «Карман России» (16+).