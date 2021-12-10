Цены на квартиры вырастут: стоит ли югорчанам покупать жилье сейчас?

Фото: предоставлено КП

Есть ли смысл вкладываться в недвижимость до конца года - читайте в обзоре.

За год цены в России поднялись практически на все. В строительной отрасли случился резкий скачок стоимости арматуры, утеплителя и кирпича, а вместе с ними стало дорожать жилье в новостройках. В каких случаях есть смысл вложиться в покупку жилья прямо сейчас, рассказали специалисты Брусники.

История 1. Детская или кабинет – нужно больше метров

Фото: предоставлено КП

Согласно данным исследования Брусники, почти 70% квартир жители Сургута покупают в ипотеку. Чаще – ровно столько метров, сколько требуется сегодня. Со временем семья растет, меняются потребности. Нужна новая, более просторная квартира, при этом ипотека за старую еще не выплачена, а еще придется наделить долями детей – иначе опека сделку не пропустит. Из-за непонимания, как провести обмен ипотечной квартиры на новостройку, многие от этой идеи отказываются, а зря.

Брусника разработала программу «бесшовного» переезда из старой квартиры в новую, в рамках которой клиент не занимается документами, не ищет средства на погашение ипотеки, не мотается по съемным квартирам, пока строится новое жилье. Вот, как это происходит.

Компания:

- выкупает квартиру клиента по рыночной цене;

- гасит ипотеку и другие долги (если необходимо);

- часть денег (опять-таки, если это необходимо) перечисляет продавцу наличными. Эти средства можно потратить на будущий ремонт;

- оставшуюся сумму вносит в качестве оплаты за новостройку;

- помогает взять ипотеку в банке–партнере под ставку от 0,1% на весь период строительства дома (сравните это со своей сегодняшней процентной ставкой).

- дает возможность жить в уже проданной квартире до 2,5 лет.

Если это ваш случай, можно посмотреть квартиры с увеличенной площадью, отдельным входом, террасами и постирочными в новостройках Брусники. Цены актуальны до 21 декабря.

История 2. Есть только первоначальный взнос на квартиру и регулярный доход

Этот технически самый простой случай требует от покупателя решимости и расчетливости. За 2021 год цена на новостройки в среднем выросла на 20-25%, предпосылок для снижения стоимости пока не видно. С 21 декабря жилье, во всяком случае у Брусники, станет только дороже. Есть смысл определиться с квартирой в этом году, чтобы в следующем заниматься дизайном интерьера, а на праздники принимать в подарок карты в мебельные магазины и расписывать вечеринки по случаю новоселья. Конечно, елку на новой террасе в этом году вы поставить не успеет, зато через год смело можете планировать переезд.

Фото: предоставлено КП

Ваши действия:

- выбрать и забронировать квартиру на сайте Брусники;

- получить справку о доходах для всех заемщиков и передать ее в Бруснику для одобрения ипотеки (остальное бесплатно сделает специалист отдела продаж);

- приехать на просмотр в выбранный проект;

- оформить сделку до 20 декабря, до повышения цены;

- открыть шампанское;

- весь следующий год следить за ходом строительства онлайн, а в выходные выбираться «на стройку», привыкать к новой локации и строить планы.

История 3: Есть наследство – двушка в N-ске

Случай, когда можно превратить неиспользуемое жилье в инструмент инвестиций, удобный офис или в будущее место жительства для подросшего ребенка. Часто квартиры, полученные в наследство, годами стоят без дела – собственникам попросту не хватает времени, чтобы оценить и выгодно продать квартиру или обменять ее на жилье в Сургуте. Теперь все иначе.

Брусника выкупает квартиры в 220 городах России. Быстро – от трех дней, честно – по рыночной цене. Вырученную сумму можно инвестировать в новую квартиру, например, в квартале Новин. В западной части Сургута на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая растет жилой район, в котором спроектированы компактные 1-комнатные квартиры и студии с террасами и балконами, более просторные двухэтажные с отдельным входом (их удобно использовать для частной практики врачу или репетитору).

Фото: предоставлено КП

На недостающую сумму Брусника поможет получить ипотеку на период строительства дома под 0,1% годовых, так что платежи за новостройку не будут обременительными. «Инвестиционную» квартиру не обязательно сдавать в аренду, можно организовать в ней офис или небольшую нешумную мастерскую.

Записаться на просмотр можно на сайте компании surgut.brusnika.ru/contacts.

Застройщик ООО «Брусника. Специализированный застройщик». Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214–ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте Наш.дом.рф. Банк: ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия 1481.