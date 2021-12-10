Из-за новогодних гирлянд чуть не сгорел магазин в Югре Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО-Югре

Сотрудники Росгвардия предотвратили пожар в одном из магазинов Югры. Они в числе первых из экстренных служб приехали на место происшествия и увидели сильное задымление в торговом зале магазина. Сотрудники ведомства быстро сориентировались и применив автомобильный огнетушитель, потушили распространившийся огонь собственными силами.

- Как выяснилось позже, причиной пожара стало возгорание электропроводки из-за подключения новогодней иллюминации. Проводится разбирательств - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО-Югре.

Напомним, мы писали ранее о том, как в новогоднюю ночь в Нягани случился пожар. Горело одноэтажное здание.