Погода на 11 декабря 2021 года в Югре: днем местами небольшой снег

В Югре днем местами небольшой снег. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. В отдельных районах слабая метель, гололедно-изморозевые отложения. Ветер западных направлений 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью -11,-16 °С, при прояснениях -17,-22 °С, днем -9,-14 °С, местами -15,-20 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер западный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью -14,-16 °С, днем -11,-13°С.

11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если случается метель — быть лету непогожим, а если день теплым будет — лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.