Житель Нижневартовска потерял деньги в попытке купить снегоход Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 13 случаев мошенничества, преступники обокрали югорчан почти на 2 миллиона рублей. Больше всего пострадали жители Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

Так, 38-летняя жительница Сургутского района решила воспользоваться приложением для поездки в другой населенный пункт. Перейдя по фальшивой ссылке от лже-водителя и сделав якобы предоплату, женщина лишилась 40 тысяч рублей. В неприятную ситуацию попала и 45-летняя жительница Сургута, которая решила через соцсеть «Инстаграм» полакомиться домашними заготовками. С ней связался продавец и предоставил банковские реквизиты, на которые югорчанка перевела 17 тысяч рублей. Но долгожданных солений, так и не получила.

А в Нижневартовске 46-летнему жителю покупка снегохода обошлась в 145 тысяч рублей, причем сам снегоход он так и не дождался.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.