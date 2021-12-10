В Ханты-Мансийске пройдет городской автоквест «Ночной турист - 2021» Фото: Управление по развитию туризма и внешних связей

В Ханты-Мансийске, для любителей драйва, организуют городской автоквест «Ночной турист - 2021». Мероприятие стартует 18 декабря в рамках проекта «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири».

Участники автоквеста попадут в увлекательную новогоднюю историю, наполненную запутанными загадками, хитрыми головоломками и духом состязания за ценные призы. Чтобы принять участие в квесте необходимо собрать команду от 3 до 5 человек, выбрать капитана и подать заявку на мероприятие до 15 декабря, отправив список своей команды с пометкой «Хочу стать королем дороги» на почту visit-hm@mail.ru.

Важно, что организаторы автоквеста не допускают к конкурсу участников, не соблюдающих антиковидных мер. Победителей определят в каждой из трех номинаций: семья с детьми, трудовой коллектив, знаки зодиака (команда, где все участники объединены одним зодиакальным знаком).