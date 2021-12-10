Пенсионерка из Лангепаса в раздевалке спорткомплекса украла чужие наушники Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 67 преступлений, по горячим следам раскрыто 44. Одно из них произошло в Лангепасе. Там, задержали подозреваемую в краже, 63-летнюю женщину, которая находясь в раздевалке водно-спортивного комплекса «Нефтяник», забрала себе чужие наушники, стоимостью 9 тысяч рублей. Пожилая женщина созналась в преступлении.

В Сургуте оперативники выявили случаи продажи алкоголя в торговой точке без лицензии. 30-летняя предприниматель, решила не оформлять документы и продавать в своем магазине алкоголь. Но ей не удалось скрыть это от полицейских. Также в Сургуте оперативники задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 23-летняя девушка, которая стащила из магазина алкоголь на 12 тысяч рублей. Более того, девушке удалось пронести краденное мимо кассы. Благодаря видеозаписям полицейские по горячим следам нашли воровку и сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.