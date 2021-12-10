В Барсово начала работу ледовая арена Фото: Администрация Сургутского района

В Барсово открыли сезон зимних видов спорта, начала работу ледовая арена.

– В «Лидер-Арене» торжественно запустили работу ледовой площадки. Теперь объект оборудован зонами расположения игроков, резиновым покрытием в проходах, табло. Организован прокат, заточка коньков. В планах у нас ещё ряд мероприятий, которые сделают объект удобным для тренировок и посетителей, Теперь, до конца зимнего сезона, «Лидер-Арена» станет местом притяжения для любителей катания на коньках. Сам объект, как и пункт проката коньков при нём, работает без выходных. Вход со своими коньками – свободный и бесплатный, – рассказал директор МАУ "РУСС" Алил Шахшаев.

Новый зимний сезон начался с выступления юной фигуристки спортивной школы «Олимпиец» Златы Орловой. Далее прошёл товарищеский матч хоккейных команд «Белые тигры» и «Спортивная школа №2». Всех участников наградили призами и сладкими подарками.

– Благодарю ребят за отличную атмосферу и положительные эмоции. Друзья, занимайтесь спортом. Спорт – норма жизни, – добавил Алил Шахшаев.

В Сургутском районе действуют 9 хоккейных кортов: в Лянторе, Федоровском, Нижнесортымском, Солнечном и других населенных пунктах. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой по-прежнему не снижает планку по строительству спортсооружений и до конца года администрация Сургутского района планирует выкупить у застройщика новый спорткомплекс и хоккейный корт в Сытомино, сейчас уже идет процесс оформления документов.