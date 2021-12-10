Нижневартовские врачи спасли пациентку с редкой болезнью Фото: Нижневартовская ОКБ

Врачи окружной больницы Нижневартовска спасли пациентку с редкой болезнью. По словам пациентки, всё началось с обычного герпеса, которому она не придала особого значения. Бить тревогу женщина начала после того как губы начали кровоточить и давление упало до 80/57, а для человека с гипертонией – это опасные цифры.

Пациентку срочно госпитализировали в инфекционное отделение, но её состояние ухудшалось. Требовалось срочная постановка точного диагноза: проведены необходимые исследования, собран консилиум и поставлен диагноз – дерматомиозит. Заболевание, встречающееся редко и характеризующееся поражением кожи, слабостью мускулатуры, а что самое страшное - поражением внутренних органов.

По словам заведующей ревматологическим отделением Ольги Волобуевой, редкая болезнь была осложнена и еще нетипичной симптоматикой.

- Отличались высыпания, больше похожие на герпес, мышечная слабость проявлялась для пациентки иначе. После постановки диагноза было начато медикаментозное лечение, и в этот же день мы перевели её в наше отделение - рассказала Ольга Волобуева.

Сегодня пациентка уже с улыбкой сравнивает пребывание в больнице с санаторием и благодарит коллектив отделения за работу, которая спасла ей жизнь.