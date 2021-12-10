Новая школа в 39 микрорайоне Сургута готова на 88 процентов Фото: Администрация Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов проверил ход строительства школы в 39 микрорайоне. Сейчас школа готова на 88% работ, осталось закончить внутреннюю отделку помещений и провести необходимые коммуникации.

Как отметили в администрации города, третий корпус начальной школы №9 планируется открыть в сентябре следующего года, здание рассчитано на 550 учащихся. Для школьников создадут все условия, чтобы дети могли всесторонне развиваться. На базе начальной школы заработают кружки по робототехнике, иллюстрированию и т.д. В здании будет спортзал и бассейн. При строительстве школы обязательно учтут и обеспечат все условия для маломобильных групп населения.

Открытие третьего корпуса позволит детям из 38-42, 44 и 45 микрорайонов города учиться недалеко от дома.