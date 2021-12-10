Погода в Югре на 10 декабря 2021 года: немного потеплеет Фото: Юлия Кучеренко

В пятницу, 10 декабря, в Югре будет облачно, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Изморозь и южный, юго-западный ветер порывами 6-11 м/с. Температура ночью -14, -19 °С, местами -20, -25 °С, по юго-западу -6,-11 °С. Днем потеплеет до -3, -8 °С, местами -13, -18 °С.

В Ханты-Мансийске облачно, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -16, -18 °С, днем -5, -7 °С.

Погода в Югре на 10 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

От Знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Говорили, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.