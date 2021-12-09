В Нижневартовске задержали наркосбытчика с 36 свертками наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

В Нижневартовске на улице Интернациональная полицейские заметили молодого человека, который вел себя подозрительно и при общении со стражами правопорядка заметно нервничал. У вартовчанина изъято 36 свертков наркотиков приготовленных к продаже. Выяснилось, что следственных мероприятий установлено, что мужчина уже сделал 2 тайника, которые нашли при осмотре места происшествия.

Во время обследования его квартиры полиция нашла полимерные пакеты с запрещенным веществом, приготовленные для сбыта. В общей сложности полицейскими изъято 17 граммов синтетики. Кроме того, изъяты предметы, используемые для изготовления и фасовки наркотиков.

Югорчанин рассказал, что запрещенные вещества он купил через теневые площадки в интернете. А дальнейшая продажа наркотиков проводилась бесконтактным способом, через оборудование тайников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.