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Происшествия9 декабря 2021 13:15

В Нижневартовске задержали наркосбытчика с 36 свертками наркотиков

Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Виктория Терина
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В Нижневартовске задержали наркосбытчика с 36 свертками наркотиков

В Нижневартовске задержали наркосбытчика с 36 свертками наркотиков

Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

В Нижневартовске на улице Интернациональная полицейские заметили молодого человека, который вел себя подозрительно и при общении со стражами правопорядка заметно нервничал. У вартовчанина изъято 36 свертков наркотиков приготовленных к продаже. Выяснилось, что следственных мероприятий установлено, что мужчина уже сделал 2 тайника, которые нашли при осмотре места происшествия.

Во время обследования его квартиры полиция нашла полимерные пакеты с запрещенным веществом, приготовленные для сбыта. В общей сложности полицейскими изъято 17 граммов синтетики. Кроме того, изъяты предметы, используемые для изготовления и фасовки наркотиков.

Югорчанин рассказал, что запрещенные вещества он купил через теневые площадки в интернете. А дальнейшая продажа наркотиков проводилась бесконтактным способом, через оборудование тайников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Попытка незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.