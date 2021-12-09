В Ханты-Мансийск, прямиком из Великого Устюга, приехал главный Дед Мороз страны Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске, 10 декабря 2021 года, стартует Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. В столице Югры соберутся главные волшебники новогодних празднований из разных уголков страны: Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Нарьян-Мара, Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми и Оренбурга.

Герои праздника поучаствуют с жителями Ханты-Мансийска во флешмобе, на который можно прийти в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Гостей ждет интересная программа и подарки. Не обойдется мероприятие и без главного Деда Мороза страны, он приехал в Ханты-Мансийск прямиком из Великого Устюга, желающие смогут сделать с ним памятные фото.

Флешмоб начнется в 12 часов 10 декабря у центрального входа в парк им. Бориса Лосева.

В этом году победителей Всероссийского съезда определят в онлайн формате. Участники представят свои новогодние программы московским жюри, которые выберут лучших по пяти номинациям.