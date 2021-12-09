Коронавирус в Югре, последние новости на 9 декабря 2021 года: умерли 9 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в Югре от коронавируса умерли 9 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 1 803 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом и за день выявлено 212 новых случаев. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Нижневартовске – 58 человек. В тяжелом состоянии находятся 135 пациентов, 97 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России зарегистрировано 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 1 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 794 человека. Всего в России выявлено 9 925 806 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 286 004 человека, выздоровел 8 637 861 человек.