В Сургутском района водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Сегодня, 9 декабря, в Сургутском районе произошло страшное ДТП, в котором погиб 44-летний мужчина.

По информации ОМВД России по Сургутскому району, авария произошла утром, около 8 часов на 230 километре автодороги «Сургут - Когалым граница ХМАО – Югра». Водитель автомобиля «Лада» выехал на встречку, выполняя обгон и врезался с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Daf». В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Как выяснилось, погибший мужчина был жителем Ноябрьска ЯНАО.

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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