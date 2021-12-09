Коронавирус в Югре, последние новости на 9 декабря 2021 года: заразились 212 человек Фото: администрация Нижневартовска

По информации Оперативного штаба Югры на сегодняшний день зарегистрировано 91 708 случаев коронавируса, в том числе за сутки зафиксировано 212 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

За день коронавирус подтвержден в Нижневартовске – 58; Урае – 33; Сургуте – 31; Мегионе – 12; Нягани – 12; Ханты-Мансийске – 11; Кондинском районе – 8; Радужном – 7; Нижневартовском районе – 6; Советском районе – 6; Когалыме – 5; Лангепасе – 5; Белоярском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Покачах – 3; Березовском районе – 3; Пыть-Яхе – 2; Сургутском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 206 случаях, по 6 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 14 929 человек, сняты с наблюдения – 415 114 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 6 037 человек, всего прошли обследование 2 654 209 жителей Югры.

Состояние 135 пациентов тяжелое, 97 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 803 человека. За сутки выписались 256 человек, за весь период пандемии вылечились 84 610 югорчан.