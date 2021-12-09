Фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима» пройдет в Ханты-Мансийске Фото: Городской информационный центр

В столице Югры пройдет фестиваль «Экстремальная зима», он состоится 5 января. В программе фестиваля − соревнования по снегоходному кроссу на Кубок Главы города Ханты-Мансийска, показательные выступления юных спортсменов, анимационная программа, огненное шоу и фейерверк.

Гости и болельщики смогут поучаствовать в конкурсе «ПерсонаFEST», семьи с детьми смогут поиграть в «Гигантский хоккей», «Гигантские городки» и «Керлинг на тюбингах». Посетителей ждут викторины, конкурсы с призами и сладкими подарками. Фестиваль технических видов спорта «Экстремальная зима» организуют на открытом стадионе «Югра-Атлетикс», сектор для длинных метаний.

Участвовать и присутствовать на мероприятии смогут только те, кто имеет QR-код о вакцинации или перенесенной болезни или ПЦР-исследование об отсутствии COVID-19.