За езду с поддельными правами в Югорске задержан водитель Фото: Татьяна Коркина

В Югорске на улице Арантурская остановлен автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился 35-летний водитель, который дал инспектору поддельное водительское удостоверение.

Мужчина рассказал, что после получения гражданства РФ ему нужно было получить новое водительское удостоверение как гражданину России. Для обучения он решил выбрать онлайн формат и нашел нужный сайт, закончив дистанционный курс, мужчине на почту пришли права на вождение. Возбуждено уголовное дело.

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что подделка водительского удостоверения или его изготовление, а также продажа или его использование подпадает под статью 327 УК РФ. Виновному будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.