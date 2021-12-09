В Сургуте две 15-летние девочки оказались под колесами иномарки Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте 44-летний водитель автомобиля "Ниссан" сбил пешеходов. Две 15-летние девочки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходили оказались под колесами иномарки. В результате ДТП девочки получили травмы.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 23 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

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