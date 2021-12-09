В Сургуте продолжат благоустройство парков и мест отдыха для горожан Фото: Администрация Сургута

В этом году в 40 микрорайоне Сургута появилось настоящее место притяжения для горожан – открылся сквер по мотивам басен И.А. Крылова. На территории парка распложены герои самых известных его произведений – ворона с сыром, лиса и аист, а также детская площадка и другие объекты.

А в парке «За Саймой» начала свою работу многофункциональная площадка «Ботаника». Благоустройство и развитие парковых зон продолжится и в следующем году. Уже заключили контракты на работы в 20А и 38 микрорайонах города, а также продолжатся работы по благоустройству набережной в парке "За Саймой".

- Реализация нацпроекта выполнялась по двум направлениям: «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». С этой целью горожанам было предоставлено 112 благоустроенных квартир, а также выплачены денежные компенсации на сумму более 1,5 миллиарда рублей. В продолжение этой работы на следующий год уже приобрели 92 квартиры - прокомментировали в администрации города.