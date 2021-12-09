В Нефтеюганске за кражу ноутбука и ювелирных украшений задержали 35-летнего уголовника Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 59 преступлений. Одно из них произошло в Нефтеюганске. В дежурную часть города обратилась пенсионерка, сообщив о краже ноутбука и ювелирных изделий общей стоимостью 125 тысяч рублей. Подозреваемого нашли, им оказался 35-летний безработный неоднократно судимый мужчина. Он рассказал, что подобрал ключ от её квартиры и зашел чтобы обокрасть.

В Ханты-Мансийске задержан 33-летний мужчина, который на территории надворной постройки аварийного многоквартирного дома, украл коробку передач для авто, стоимостью 80 тысяч. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

А в Мегионе полицейские нашли похитителя сотового телефона и денег. В краже сознался 45-летний местный житель. Он рассказал, что на днях находился в квартире пострадавшего, где и забрал себе чужое.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.