Погода в Югре на 9 декабря 2021 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В четверг, 9 декабря, в Югре ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег, изморозь и западный ветер 6-11 м/с. Температура ночью -18, -23 °С, в северных районах -28, -33 °С, днем -13, -18 °С, в юго-западных районах -3, -8 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью -21, -23 °С, днем -13, -15 °С.

Погода в Югре на 9 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Чтобы предсказать погоду, раньше ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь — это предвещало вьюги и бураны.