В Югре проходит новогодняя акция «Подари чудо детям» Фото: Юлия Кучеренко

Все дети ждут подарков на Новый год, но у некоторых нет возможности их получить. Югорчане могут исполнить мечту детей и подарить им чудо: принеси в пункт сбора помощи сирийским детям мешочек конфет или игрушку. Акция «Подари чудо детям» завершится 10 декабря.

Участниками проекта могут стать организации и учреждения любых форм собственности, творческие объединения, средства массовой информации и неравнодушные жители региона. А уже с 12 подарки отправятся к своим получателям. Все пожертвования и презенты принимаются «Гуманитарным Добровольческим Корпусом» в Сургуте по проспекту Ленина 67а с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Напомним, мы писали ранее о том, как в Сургуте любопытный олень Валерчик зашел в магазин за подарками вместе с Дедом Морозом. Видео, опубликованное в социальных сетях, тут же «завирусилось» и разошлось по всему Интернету.