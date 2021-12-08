В Нижневартовске ребенок, упавший на стройке получит компенсацию морального вреда Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Нижневартовска провела проверку по обращению матери десятилетнего ребёнка, который в июле 2020 года находился с другими детьми на стройке, которая располагалось недалеко от детского спортивного учреждения. Мальчик упал и получил травму, затем долго лечился в больнице.

Как оказалось, строительный объект в нарушение требований закона не был собственником –администрацией города законсервирован и огорожен, чем созданы условия для угрозы жизни и здоровью людей, в том числе детей.

Прокурор, защищая права ребёнка, направил в суд иск о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск и взыскал 100 тысяч рублей в пользу ребенка.

Решение суда полностью, кроме того суд обязал администрацию провести консервацию опасного объекта и теперь строящийся дом огорожен застройщиком в соответствии со строительными нормами и правилами.