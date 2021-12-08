Дедушка из Югры лишился денег из-за лже-следователя, который обманул его по телефону Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 8 случаев мошенничества, злоумышленники опустошили кошельки югорчан более чем на 4 миллиона рублей. Отличились своей щедростью жители Нижневартовска, Мегиона, Пыть-Яха, Урая и Березовского района.

Так, в Березовском районе жертвой мошенников стал 87-летний пенсионер, который думал, что поможет в раскрытии уголовного дела. Пожилому мужчине аферист позвонил на стационарный телефон и представился следователем, рассказав что занимается уголовным делом по мошенничеству. После чего пояснил, что преступников задержали и в качестве компенсации «Басманный суд» решил разделить на каждого пострадавшего по 530 тысяч рублей, но для получения денег нужно перевести 15 тысяч на продиктованный счет, что и сделал доверчивый югорчанин.

Еще один случай произошел в Мегионе. Женщина неудачно купила ж/д билеты на фишинговом сайте, тем самым потеряв около 15 тысяч рублей. А 66-летний вартовчанин, ранее утерявший свое водительское удостоверение, поверил аферисту и в качестве вознаграждения перевел 3 тысячи рублей, но документ так и не вернули.

По всем случаям возбуждены уголовные дела