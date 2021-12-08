В Сургуте мужчина украл часы и сдал их в ломбард Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 51 преступление, по горячим следам раскрыто 36. Так, жительница Сургута пыталась самостоятельно раскрыть преступление, которое на днях произошло в её квартире. По её словам, кто-то, находясь на территории частной собственности забрал себе наручные часы. Женщина пыталась вспомнить и понять, кто может быть в числе подозреваемых, но так и не смогла самостоятельно разобраться в этой истории. Полицейские нашли виновника, которым оказался 34-летний неоднократно судимый мужчина, он сдал украденные часы в ломбард.

В Октябрьском районе предприимчивый 35-летний местный житель пытался пополнить свои доходы за чужой счет. Он взял сварочный аппарат и подсоединился к надземному газопроводу, через который крупная нефтегазовая организация производит поставки газа населению поселка Октябрьское. Отвечать за свои поступки будет и 31-летний житель Нижневартовска, который продал алкоголь 17-летней девушке, причем раньше он уже платил штраф за аналогичное нарушение, теперь его ждет наказание посерьезнее.

В Нефтеюганске мужчина, находясь в магазине косметики и парфюмерии, решил незаметно украсть мужскую туалетную воду, но остаться незамеченным ему не удалось. Он попал на кадры видеокамер и вскоре его задержали, правда краденное он уже успел продать.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.