В муниципалитетах Югры продолжается строительство школ и детских садов Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялось заседание штаба, на котором рассмотрели вопрос о строительстве и реконструкции школ и детских садов в Кондинском районе, Нефтеюганске и Нижневартовске.

Глава Кондинского региона Андрей Мухин рассказал, что сейчас в районе строится три образовательных объекта. Так, в деревне Ушья строится школа - детский сад, а в селе Чантырья ведется реконструкция школа на 120 учащихся, с пристроем для размещения групп детского сада на 30 детей. Ещё начата реконструкция школы с пристроем для размещения детского сада в сельском поселении Половинка.

Далее участники заседания обсудили строительство детского сада на 300 мест в Нефтеюганске, его должны закончить в декабре 2023 года. Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай рассказала, что на объекте выполнены подготовительные и земляные работы.

Помимо этого, участники выяснили на каком этапе идет строительства объектов образования в Нижневартовске. Глава города Дмитрий Кощенко рассказал, что школа на 1 125 учащихся в квартале № 25 с универсальной безбарьерной средой готова на 37,15 %. Сейчас, полностью завершены подготовительные и общестроительные работы. Строители ведут работу по устройству железо - бетонного каркаса, лестниц, кирпичной кладке стен, отделке помещений. Кощенко отметил, что в квартале № 21 начато строительство детского сада на 320 мест., который будет сдан в сентябре 2023 года.

Заместитель губернатора Югры Евгений Адамов рекомендовал главам муниципалитетов приложить максимум усилий, чтобы реализовать все намеченные планы до конца года.