Коронавирус в Югре, последние новости на 8 декабря 2021 года: заразились 217 человек

Фото: Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

По информации оперативного штаба Югры, на территории округа зарегистрировано 91 496 случаев коронавируса, в том числе за сутки подтверждено 217 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах, а именно: в Нижневартовске – 52; Ханты-Мансийске – 27; Сургуте – 21; Урае – 20; Нефтеюганске – 19; Кондинском районе – 17; Нягани – 12; Советском районе – 12; Мегионе – 11; Когалыме – 6; Нижневартовском районе – 5; Югорске – 3; Нефтеюганском районе – 3; Октябрьском районе – 3; Сургутском районе – 3; Радужном – 2; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 184 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 подтверждена пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 214 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 14 899 человек, сняты с наблюдения – 413 972 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследованы 4 663 человека, всего прошли обследование 2 648 182 человека.

Состояние 138 пациентов по-прежнему тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 794 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки излечились 256 человек, за весь период пандемии выздоровели 84 354 жителя Югры.