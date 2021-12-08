В Югре автоледи врезалась в дорожный знак и другую машину, а затем скрылась с места ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В поселке Игрим Березовского района, 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота», не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и погодные условия, в результате чего не справилась с управлением и наехала на дорожный знак, затем, по касательной на опору ЛЭП, а далее столкнулась с автомобилем «УАЗ», под управлением 18-летней девушки.

В результате ДТП водитель транспортного средства «УАЗ» и пассажир автомобиля «Тойота», 50-летний мужчина, получили травмы. А виновница аварии уехала с места аварии.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 34 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 17 – за нарушение требований к перевозке детей.