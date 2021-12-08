Житель Радужного получил 10 лет строго режима за убийство собутыльника Фото: Татьяна Коркина

В Югре суд вынес приговор 45-летнему жителю города Радужный, он признан виновным в убийстве.

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 22 октября прошлого года в ночное время, ранее судимый мужчина, во время ссоры с 44-летним собутыльником ударил его 4 раза туристическим ножом в руку, живот и спину. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия, а подсудимый, для сокрытия преступления, попытался уничтожить улики, поместив окровавленную одежду и пастельное белье в стиральную машину. Но избавиться от следов преступления он полностью не успел из-за возвращения его матери, которая вызвала скорую и полицию.

Обвиняемый не признал своей вины, но приговором Нижневартовского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.