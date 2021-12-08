Югорчане могут выиграть деньги за прыжок в сугроб Фото: Юлия Кучеренко

Жители Сургута смогут получить 50 тысяч рублей за прыжок в сугроб. Об этом объявили на официальной странице местной администрации в соцсети.

Конкурс по самым оригинальным прыжкам в сугроб проходит по всей Югре. Выиграть денежный приз можно засняв на видео свой прыжок в снег. Чтобы стать участником розыгрыша необходимо: записать прыжок на видео в замедленной съемке и разместить в Instagram c хештегом #вминуснаплюс. Важно, чтобы страница была открыта.

Видео принимаются до 9 декабря и обязательно в одном из городов Югры. Самый креативный прыжок в сугроб будет представлен командой КВН «Северяне» и показан на местном канале в телемарафоне «Первые».